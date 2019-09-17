Burke sağlık kontrolünden geçti
1 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayseri ekibi ile 1 yıllık sözleşmeye imza atan 22 yaşındaki ABD'li oyuncu Burke, Memorial Kayseri Hastanesinde sağlık kontrollerine tabi tutuldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayseri ekibi ile 1 yıllık sözleşmeye imza atan 22 yaşındaki ABD'li oyuncu Burke, Memorial Kayseri Hastanesinde sağlık kontrollerine tabi tutuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Burke, Kayseri'ye dün geldiğini ve burada bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.
İyi bir takıma geldiğini belirten Burke, "Yeni sezonu sakatlanmadan rahat bir şekilde geçirmeyi umuyorum. Yeni takımıma çok kısa sürede adapte olacağımdan eminim. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:45
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