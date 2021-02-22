Burkina Faso Ankara Büyükelçisi Sere Karabük'te - Son Dakika

Burkina Faso Ankara Büyükelçisi Sere Karabük'te

22.02.2021 16:58
Burkina Faso Ankara Büyükelçisi Sere Karabük'te, System.String[]

Burkina Faso Ankara Büyükelçisi Brahima Sere bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Karabük'e geldi.

Burkina Faso Ankara Büyükelçisi Brahima Sere bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Karabük'e geldi.

Burkina Faso Ankara Büyükelçisi Brahima Sere beraberindeki Kültür Ateşesi Edwige Zagre ve Ekonomi Müsteşarı Ousmane Omar Barry ile birlikte Karabük'e geldi. AK Parti Karabük Milletvekili ve Burkina Faso Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Niyazi Güneş'in davetlisi olarak kente gelen heyet ilk ziyaretini Karabük Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri imzalayan Büyükelçi Sere daha sonra valilik makamına geçerek Vali Fuat Gürel ile bir süre görüştüler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Gürel, nazik ziyaretleri için heyete teşekkür ederek hediye takdimi yaptı.

Heyet ardından diğer ziyaretler kapsamında Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa Yaşar ile bir araya gelirken, program Karabük Demir Çelik Fabrikası (KARDEMİR) ile Karabük Belediyesi ziyaretleri ile sona erdi. - KARABÜK

Burkina Faso Ankara Büyükelçisi Sere Karabük'te
Burkina Faso Ankara Büyükelçisi Sere Karabük'te
Burkina Faso Ankara Büyükelçisi Sere Karabük'te

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burkina Faso Ankara Büyükelçisi Sere Karabük'te - Son Dakika


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