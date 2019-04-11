Son Dakika Haberleri: Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore, Ankara'da

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore, Ankara'da

8 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore onuruna yemek verdi.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore, Ankara'da, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore onuruna yemek verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:55 Kaynak: AA
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