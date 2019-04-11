Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore, Ankara'da
8 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore onuruna yemek verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore onuruna yemek verdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:55 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.
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