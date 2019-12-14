Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore:

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 4 Aralık'ta Londra'da düzenlenen NATO zirvesinde Fransız askerlerinin bulunduğu Afrika ülkelerinde yükselen bir Fransa karşıtlığı gördüğü ve bu ülkelerin liderlerinden buna ilişkin izahat beklediği yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, Burkina Faso'nun 59. Bağımsızlık yıldönümü vesilesiyle ulusal televizyonda bir programın konuğu oldu.

Sahel bölgesindeki terör sorununa ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Kabore, terörizmle mücadelenin uluslararası bir mesele olduğunu söyledi.

Kabore, Sahel bölgesinde Fransız Barkhane güçlerinin yanı sıra bölgede başka müttefik ülkelerin de olduğunu belirtti.

Macron'un G5 Sahel ülkelerinin liderlerini Barkhane güçlerinin geleceği hakkında konuşmak için Fransa'ya davetinde kullandığı üslubun sorunlu olduğuna değinen Kabore, "Karşılıklı saygıyı dikkate almalıyız." dedi.

Kabore, "Macron'un konuşmasında kullandığı ton ve üslup sorunlu. Öncelikle bu sorunlu üslubu ele almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Macron'un NATO'ya ilişkin sözlerini de anımsatan Kabore, Fransa Cumhurbaşkanının kullandığı üslupla hiçbir yere varamayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Macron'a Afrika'nın bir çok ülkesinden tepki

Afrikalı politikacılar ve aktivistler de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözlerine tepki göstermişti.

Senegal'in ana muhalefetteki Çalışma, Etik ve Kardeşlik için Senegal Yurtseverliği Partisi (PASTEF) lideri Ousman Sonko, "Macron, 'Afrika'da Fransa karşıtlığı bir tutum var' diyor. Sayın Macron, Fransa karşıtlığı değil, Afrika öncelikli bir tutum var." şeklinde tepkisini dile getirmişti.

Senegal'in yanı sıra Mali, Nijer ve Fildişi Sahili'nde de Macron'un üslubuna yönelik tepkiler yükselmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 4 Aralık'taki NATO toplantısı sırasında yaptığı bir açıklamada, bölgede artan Fransız karşıtlığına ilişkin belirsizliği liderlere soracağını, Fransız askerlerinin bulunduğu bu ülkelerin yöneticilerinin kendisine açıklama borçlu olduğunu söylemişti.