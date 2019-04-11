Son Dakika Haberleri: Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore TBMM'de

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore TBMM'de

7 dakika önce

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ve beraberindeki heyet, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore TBMM'de, System.String[]
Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ve beraberindeki heyet, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

Şentop'un makamında gerçekleşen baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme yapıldı. Şentop, basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında Kabore'ye Türkiye Basketbol Mili Takım formasını hediye etti.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore, görüşmenin ardından darbe girişiminde FETÖ tarafından bombalanan yerler ile TBMM Genel Kurulunu gezdi. Kabore, TBMM ana binasında bombalanan yere çiçek bıraktı.

Kabore ve beraberindeki heyete, TBMM Burkina Faso Dostluk Grubu Başkanı Niyazi Güneş ile TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:17 Kaynak: AA
Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı, Burkina, Politika
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