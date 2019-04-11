Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore: "Türkiye'ye Çatanlar Burkina Faso'ya, Burkina Faso'ya Çatanlar...
28 dakika önce
Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore: "Türkiye'ye çatanlar Burkina Faso'ya, Burkina Faso'ya çatanlar da Türkiye'ye çatmış kabul ediyoruz"
Burkina
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:04 Kaynak: AA
Faso Cumhurbaşkanı
Kabore: " Türkiye
'ye çatanlar Burkina Faso'ya, Burkina Faso'ya çatanlar da Türkiye'ye çatmış kabul ediyoruz"
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