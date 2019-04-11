Son Dakika Haberleri: Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore: "Türkiye'ye Çatanlar Burkina Faso'ya, Burkina Faso'ya Çatanlar...

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore: "Türkiye'ye Çatanlar Burkina Faso'ya, Burkina Faso'ya Çatanlar...

28 dakika önce

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore: "Türkiye'ye çatanlar Burkina Faso'ya, Burkina Faso'ya çatanlar da Türkiye'ye çatmış kabul ediyoruz"

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore:
Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore: " Türkiye'ye çatanlar Burkina Faso'ya, Burkina Faso'ya çatanlar da Türkiye'ye çatmış kabul ediyoruz"
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:04 Kaynak: AA
Burkina, Türkiye, Cumhurbaşkanı, Güncel
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