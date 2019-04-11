Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore Beştepe'de
1 saat önce
Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore Beştepe'deCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore'yi Beştepe'de resmi törenle karşıladıktan sonra iki lider başbaşa görüştü.
Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore Beştepe'de
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:32 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore'yi Beştepe'de resmi törenle karşıladıktan sonra iki lider başbaşa görüştü.
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