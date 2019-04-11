Son Dakika Haberleri: Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore Beştepe'de

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore Beştepe'de

1 saat önce

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore Beştepe'deCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore'yi Beştepe'de resmi törenle karşıladıktan sonra iki lider başbaşa görüştü.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore'yi Beştepe'de resmi törenle karşıladıktan sonra iki lider başbaşa görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:32 Kaynak: DHA
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