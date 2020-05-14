Burkina Faso'da 12 terör şüphelisi gözaltında tutuldukları merkezde ölü bulundu - Son Dakika

Savcı Kadeba, bölge sakinlerine sükunet çağrısında bulunarak, olayın aydınlığa kavuşması için halktan güvenlik güçleriyle iş birliği halinde olmalarını talep etti.

Bölge Savcısı Judicael Kadeba, yaptığı açıklamada, 12 Mayıs'ta gözaltına alınarak karakola getirilen 12 terör şüphelisinin aradan birkaç saat geçtikten sonra nezarette ölü bulunduğunu belirtti.

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