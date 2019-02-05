Son Dakika Haberleri: Burkina Faso'da 146 Terörist Öldürüldü

Burkina Faso'da 146 Terörist Öldürüldü

1 saat önce

Afrika ülkesi Burkina Faso'da güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 146 terörist öldürüldü.

Burkina Faso'da 146 Terörist Öldürüldü, System.String[]
Afrika ülkesi Burkina Faso'da güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 146 terörist öldürüldü.

Burkina Faso Ordusu Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Kain bölgesine gerçekleştirilen operasyonda 146 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Operasyonun iki gün önce Mali sınırına yakın Yatenta bölgesinde düzenlenen terör saldırısında 14 sivilin hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirildiği bildirildi.

Öte yandan Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. - OUAGADOUGOU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:28 Kaynak: İHA

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