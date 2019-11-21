Son Dakika Haberleri: Burkina Faso'da 15 terörist etkisiz hale getirildi
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Burkina Faso'da 15 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Terörist saldırıların artış gösterdiği Burkina Faso'da ordunun 15 teröristi etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Burkina Faso'da 15 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Terörist saldırıların artış gösterdiği Burkina Faso'da ordunun 15 teröristi etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yerel site Infowakat'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Sum vilayetine bağlı Arbinda beldesindeki jandarma müfrezesi silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıya karşılık veren askerler, 15 saldırganı öldürdü. Çatışma sırasında 1 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda, 4 yılda 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal ilan edilmişti.

Olağanüstü hal Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

Burkina, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:34 Kaynak: AA
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