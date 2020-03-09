Burkina Faso'da 2 köye saldırı: 43 ölü - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da iki köye düzenlenen saldırıda 43 kişinin öldüğü belirtildi.



Burkina Faso'da hükümet tarafından yapılan açıklamada, dün Mali sınırındaki iki köye kimliği belirsiz silahlı şahıslar tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi. Yapılan açıklamada, saldırıda en az 43 kişinin öldürüldüğü bildirildi. - OUAGADOUGOU