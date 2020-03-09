Burkina Faso'da 2 köye saldırı: 43 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Burkina Faso'da 2 köye saldırı: 43 ölü - Son Dakika

Burkina Faso'da 2 köye saldırı: 43 ölü

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da iki köye düzenlenen saldırıda 43 kişinin öldüğü belirtildi.

Burkina Faso'da 2 köye saldırı: 43 ölü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da iki köye düzenlenen saldırıda 43 kişinin öldüğü belirtildi.


Burkina Faso'da hükümet tarafından yapılan açıklamada, dün Mali sınırındaki iki köye kimliği belirsiz silahlı şahıslar tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi. Yapılan açıklamada, saldırıda en az 43 kişinin öldürüldüğü bildirildi. - OUAGADOUGOU

Burkina, Afrika, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:35 Kaynak: İHA
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