Burkina Faso'da 2 köye yapılan silahlı saldırıda 36 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Burkina Faso'da 2 köye yapılan silahlı saldırıda 36 kişi öldü - Son Dakika Dünya

Burkina Faso'da 2 köye yapılan silahlı saldırıda 36 kişi öldü

7 saat önce

Burkina Faso’nun kuzey merkez bölgesinde 2 köye kimliği belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 36 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Burkina Faso'da 2 köye yapılan silahlı saldırıda 36 kişi öldü, System.String[]

Burkina Faso'nun kuzey merkez bölgesinde 2 köye kimliği belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 36 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.


Barsalgho mevkindeki Alamou ve Nagraogo köylerine kimliği belirsiz kişiler dün öğleden sonra silahlı saldırı düzenledi.

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Burkina, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:02 
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