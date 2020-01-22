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Burkina Faso'da 2 köye yapılan silahlı saldırıda 36 kişi öldü
7 saat önce
Burkina Faso’nun kuzey merkez bölgesinde 2 köye kimliği belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 36 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Burkina Faso'nun kuzey merkez bölgesinde 2 köye kimliği belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 36 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Barsalgho mevkindeki Alamou ve Nagraogo köylerine kimliği belirsiz kişiler dün öğleden sonra silahlı saldırı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:02
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