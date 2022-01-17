Burkina Faso'da 2021'de terör nedeniyle 1,5 milyondan fazla kişi yerinden edildi - Son Dakika

Burkina Faso'da 2021'de ülke içinde 1,5 milyondan fazla kişi terör nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ulusal Acil Yardım Konseyi (CONASUR) raporuna göre, yaklaşık 28 milyon nüfuslu ülkede, geçen yıl 1 milyon 579 bin kişi terör saldırıları nedeniyle yerinden oldu.

Ülke içinde yerinden edilenlerin yüzde 61,66'sını çocuklar, yüzde 22,34'ünü kadınlar, yüzde 16'sını ise erkekler oluşturdu.

Bu kişilerin yüzde 16'sının Sahel, yüzde 8'inin Orta-Kuzey ve yüzde 6'sının Kuzey bölgesinden olduğu kaydedildi.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre de 2021'de 17 bin 500 kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.