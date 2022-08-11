Burkina Faso'nun devrik lideri Kabore, tedavi için BAE'ye gidiyor - Son Dakika
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Burkina Faso'nun devrik lideri Kabore, tedavi için BAE'ye gidiyor

11.08.2022 14:33
Burkina Faso'nun devrik lideri Kabore, tedavi için BAE'ye gidiyor

Burkina Faso'da 24 Ocak'taki darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore, tedavi olmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidecek.

Burkina Faso'da 24 Ocak'taki darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore, tedavi olmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidecek.

Burkina Faso Haber Ajansının haberine göre, bir süredir sağlık sorunları devam eden 65 yaşındaki Kabore, 24 Ocak'ta darbeyle başa gelen askeri hükümetten tedavi için yurt dışına çıkış izni istedi.

Hükümetin tedavi izni vermesi üzerine Kabore, BAE'ye gitmek üzere Fildişi Sahili'nin Abidjan kentine uçtu. Kabore'nin günün ilerleyen saatlerinde Dubai'ye ulaşması bekleniyor.

BAE, devrik Afrikalı liderlerin tedavi için ilk tercih ettiği ülkeler arasında yer alıyor.

Gine'de 5 Eylül 2021'deki askeri darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı Alpha Conde de darbeden sonra ocak ayında tedavi için BAE'ye gitmiş nisanda dönmüştü.

Mali'de Ağustos 2020'de devrilen İbrahim Boubacar Keita da darbeden kısa süre sonra sağlık sorunları nedeniyle Dubai'ye tedavi olmaya gitmişti.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Burkina Faso, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burkina Faso'nun devrik lideri Kabore, tedavi için BAE'ye gidiyor - Son Dakika

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