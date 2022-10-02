Burkina Faso'da devrik lider Damiba bildiri yayımladı - Son Dakika
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Burkina Faso'da devrik lider Damiba bildiri yayımladı

02.10.2022 01:18
Burkina Faso'da devrik lider Damiba bildiri yayımladı

Burkina Faso'da 29 Eylül'de askeri darbeyle görevine son verilen Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba, kendini ülkenin yeni lideri ilan eden İbrahim Traore'yi aklıselim davranmaya davet etti.

Burkina Faso'da 29 Eylül'de askeri darbeyle görevine son verilen Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba, kendini ülkenin yeni lideri ilan eden İbrahim Traore'yi aklıselim davranmaya davet etti.

Burkina Faso Cumhurbaşkanlığının resmi Facebook sayfasından Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba imzasıyla bildiri yayımlandı.

Bildiride Damiba, 29 Eylül'de devlet televizyonundan kendini Burkina Faso'nun yeni lideri olduğunu açıklayan Traore'yi ve birliğini aklıselim davranmaya ve kardeş kavgasına sebep olmamaya davet etti.

Ülkede yaşananları halkı manipüle etmek için ustaca hazırlanmış yalanlar olarak değerlendiren Damiba, Fransız üssüne sığındığı iddialarını da yalanladı.

Damiba, halka sükunet ve evlerine dönme çağrısı yaptı.

Darbeci askerlerin devlet televizyonundan devrik lider Yarbay Damiba'nın Fransız askeri üssüne sığındığını ve karşı darbe planladığını ileri sürmesinin ardından, dün akşam saatlerinde, darbe yanlısı göstericiler Fransız büyükelçiliğine saldırmış, elçiliğin önünü ateşe vermişti.

Burkina Faso'da ordu, ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek dün iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin Traore olduğunu duyurmuştu.

Darbe sonrasında, bir sonraki emre kadar anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı, hükümetin feshedildiği, ülke genelinde saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği, tüm siyasi faaliyetlerin ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin askıya alındığı bildirilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burkina Faso'da devrik lider Damiba bildiri yayımladı - Son Dakika

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