Burkina Faso'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı - Son Dakika
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Burkina Faso'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

02.10.2022 13:22
Burkina Faso'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Burkina Faso'da 29 Eylül'de ordunun yönetime el koymasının ardından ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Burkina Faso'da 29 Eylül'de ordunun yönetime el koymasının ardından ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Devlet televizyonunda yayımlanan Yüzbaşı İbrahim Traore imzalı bildiride ülkede 29 Eylül darbesinden sonra yürürlüğe konulan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı duyuruldu.

Traore, halka "yağma ve vandalizm eylemlerinden uzak durma" çağrısı yaptı.

Burkina Faso'nun güvenliği için bütün halka "seferberlik" çağrısında bulunan Traore, halkı vatan nöbetine davet etti.

Traore'nin çağrısının ardından halk, Fransız Büyükelçiliğinin ve askeri üssünün önünde nöbet tutmaya başladı.

Burkina Faso'da ordu, güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koydu

Darbeci askerlerin Yarbay Damiba'nın Fransız askeri üssüne sığındığını ve karşı darbe planladığını ileri sürmesinin ardından dün akşam darbe yanlısı göstericiler, Fransa karşıtı sloganlar atarak Fransız Büyükelçiliğine girmeye çalışmış, elçiliğin önünü ateşe vermişti.

Burkina Faso'da ordu, dün ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin Yüzbaşı İbrahim Traore olduğunu duyurmuştu.

Darbe sonrasında bir sonraki emre kadar anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı, hükümetin feshedildiği, ülke genelinde saat 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği, tüm siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin askıya alındığı bildirilmişti.

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Burkina Faso'da darbe yanlısı göstericiler, Fransız Büyükelçiliğine saldırdı Burkina Faso'da darbe yanlısı göstericiler, Fransız Büyükelçiliğine saldırdı Burkina Faso'da devrik lider Damiba bildiri yayımladı Burkina Faso'da devrik lider Damiba bildiri yayımladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burkina Faso'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burkina Faso'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı - Son Dakika
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