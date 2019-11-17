Burkina Faso'da 32 terörist etkisiz hale getirildi

OHAL kararı, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Geçen hafta, ülkenin doğusunda, Kanada merkezli SEMAFO şirketinin işlettiği altın madeninde çalışan işçileri taşıyan araçların bulunduğu konvoya yönelik saldırıda, 37 kişi yaşamını yitirmiş, en az 20 kişi yaralanmıştı.

GFSN birimi askerleri, alınan ihbar üzerine Bourzanga kentinde teröristlere baskın düzenledi. Baskında 8 terörist etkisiz hale getirildi ve yüklü miktarda mühimmat ele geçirildi.

Saatler süren çatışmada 24 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlerin kaçırdığı çok sayıda kadın kurtarıldı. Çatışmada 1 Burkina askeri yaşamını yitirdi.

Burkina Faso Genelkurmay Başkanlığının yerel basında yer alan açıklamasına göre, 15 Kasım'da Kuzey Güvenlik Görev Gücü'ne (GFSN) bağlı askerler, kendilerine Yorsala kentinde pusu kuran teröristlerle çatıştı.

Terörist saldırıların hedefi olan Burkina Faso'da ordunun 32 teröristi etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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