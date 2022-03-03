Burkina Faso'da 36 aylık geçiş süreci resmen başladı - Son Dakika
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Burkina Faso'da 36 aylık geçiş süreci resmen başladı

03.03.2022 00:31
Burkina Faso'da 36 aylık geçiş süreci resmen başladı

Burkina Faso'da 24 Ocak'taki darbenin ardından 36 ay sürecek geçiş sürecine ilişkin resmi tören düzenlendi.

Burkina Faso'da 24 Ocak'taki darbenin ardından 36 ay sürecek geçiş sürecine ilişkin resmi tören düzenlendi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Vagadugu'da düzenlenen törene, aralarında siyasiler, sivil toplum örgütleri ve sendika temsilcileri ile dini otoriterlerin de bulunduğu 700 kişi katıldı.

Cunta lideri Yarbay Paul-Henri Damiba, törende 36 ay sürecek "geçiş sürecinin cumhurbaşkanlığı" görevine getirildi.

Damiba, 16 Şubat'ta Anayasa Konseyi önünde Cumhurbaşkanı olarak yemin etmiş ancak o dönemde geçiş süreci resmen başlamamıştı.

Detayları 1 Mart'ta kesinleşen geçiş sürecinin 36 ay süreceği duyurulmuştu.

Burkina Faso'da darbe

Burkina Faso'da bir grup asker, 24 Ocak'ta yönetime el koyduğunu açıklamış ve devlet televizyonunda darbe bildirisi okunmuştu.

Kendilerine "Muhafaza ve Yenilenme İçin Vatansever Hareket (MPSR)" adını veren grubun liderinin Yarbay Damiba olduğu duyurulmuştu.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore daha sonra istifa etmişti.

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Burkina Faso, Sendika, Darbe, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burkina Faso'da 36 aylık geçiş süreci resmen başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burkina Faso'da 36 aylık geçiş süreci resmen başladı - Son Dakika
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