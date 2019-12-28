Burkina Faso'da 42 kişinin öldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi - Son Dakika
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Burkina Faso'da 42 kişinin öldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi

6 saat önce

Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum vilayetinde 24 Aralık'ta düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bildirildi.

Burkina Faso'da 42 kişinin öldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi, System.String[]

Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum vilayetinde 24 Aralık'ta düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bildirildi.

İnternet Güvenlik İzleme Servisinin (SITE Intelligence Group), terör örgütünün yayın organı Amaq ajansına dayandırdığı bilgiye göre, DEAŞ'ın Afrika kolu Batı Afrika Vilayeti (ISWAP), Soum'a bağlı Arbinda kentindeki saldırıyı üstlendi.

ISWAP, bir DEAŞ üyesinin askeri kamp içinde bombalı bir aracı infilak ettirdiğini ileri sürdü.

Teröristler, Soum vilayetine bağlı Arbinda kentinde askeri kampı ve sivil yerleşimleri hedef almıştı.

Askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 80 terörist etkisiz hale getirilmişti.

7 asker, 31'i kadın 35 sivilin hayatını kaybettiği saldırının ardından ülke genelinde 48 saatlik ulusal yas ilan edilmişti.

7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 4 yılda 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal ilan edilmişti.

Olağanüstü hal, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

Burkina, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:20 Kaynak: AA
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