Burkina Faso'da 47 kişinin öldürüldüğü terör saldırısı sonrası 72 saatlik yas ilan edildi - Son Dakika

Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde 47 kişinin öldürüldüğü terör saldırısı sonrasında 72 saatlik ulusal yas ilan edildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, hükümetten yapılan açıklamada, sivil ve güvenlik güçlerini taşıyan konvoyu hedef alan saldırı sonrası bayrakların yarıya indirildiği ve 72 saatlik ulusal yas ilan edildiği belirtildi.

Sahel bölgesinde dün düzenlenen terör saldırısında 30 sivil, 14 güvenlik gücü ve güvenlik güçlerine yardım eden 3 gönüllü hayatını kaybetmişti.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 17 bin 500 kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.