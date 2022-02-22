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Burkina Faso'da altın madeninde patlama: 60 ölü - Son Dakika

Burkina Faso'da altın madeninde patlama: 60 ölü

22.02.2022 12:08
Burkina Faso'da altın madeninde patlama: 60 ölü

Burkina Faso'nun Poni kentindeki altın madeninde meydana gelen patlamada 60 kişi hayatını kaybetti.

Burkina Faso'nun Poni kentindeki altın madeninde meydana gelen patlamada 60 kişi hayatını kaybetti.

Burkina Faso'nun güneybatısındaki Poni kentine bağlı Gbomblora köyünde yer alan bir altın madeninde patlama meydana geldi. Yerel yetkililere göre şiddetli patlamada 60 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı. Şehir yetkilisi Antoine Douamba patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

Patlamaya bölgede stoklanan altınları işlemek için kullanılan kimyasalların yol açtığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Afrika kıtasının en büyük 5. altın üreticisi Burkina Faso'da altın sektöründe yaklaşık 1.5 milyon kişi istihdam ediliyor. Ülke, uluslararası şirketler tarafından işletilen bazı büyük altın madenlerine ve aynı zamanda gözetim veya düzenleme olmaksızın faaliyet gösteren yüzlerce küçük, yasa dışı maden alanlarına ev sahipliği yapıyor. - OUAGADOUGOU

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Burkina Faso'da altın madeninde patlama: 60 ölü Burkina Faso'da altın madeninde patlama: 60 ölü Son dakika haberi: Burkina Faso'da altın madenindeki patlamada 60 kişi hayatını kaybetti Son dakika haberi: Burkina Faso'da altın madenindeki patlamada 60 kişi hayatını kaybetti Reuters duyurdu: Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde patlama sesi duyuldu Reuters duyurdu: Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde patlama sesi duyuldu

Burkina Faso, Patlama, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Burkina Faso'da altın madeninde patlama: 60 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burkina Faso'da altın madeninde patlama: 60 ölü - Son Dakika
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