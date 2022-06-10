Burkina Faso'da altın madenine düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü - Son Dakika
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Burkina Faso'da altın madenine düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü

10.06.2022 01:26
Burkina Faso'da altın madenine düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü

Burkina Faso'nun kuzeyindeki bir altın madenine düzenlenen saldırıda biri asker 2 kişi yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'nun kuzeyindeki bir altın madenine düzenlenen saldırıda biri asker 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Yatenga eyaletindeki Karma altın madeni, kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırıya uğradı.

Saldırıda biri asker 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Saldırganların, madendeki güvenlik güçlerinin silahlarını da aldığı öğrenildi.

Ülkedeki 17 maden işletmesi, giderek artan saldırılar nedeniyle ciddi güvenlik tehdidi yaşıyor.

Son olarak nisanda, 600 kişinin çalıştığı Rus madencilik şirketi Nordgold, güvenlik gerekçesiyle kuzeydeki Taparko madeninin işletmesini bıraktığını duyurmuştu.

Altın, 2009'dan bu yana ülkenin en önemli ihracat maddesi haline geldi ve Burkina Faso, Afrika'nın en önemli altın üreticileri arasına girdi.

Madencilik Bakanlığı verilerine göre, Burkina Faso 2021'de 66 bin 858 ton altın ihraç ederken, 2008'de 13 milyon dolar olan altın ihracatından elde edilen gelir, 2020'de 539 milyon dolara yükseldi.

Yaklaşık 21 milyon nüfuslu ülkede madencilik sektöründe 51 bin 635 kişi çalışıyor.

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Kaynak: AA

Burkina Faso, Madencilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burkina Faso'da altın madenine düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burkina Faso'da altın madenine düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü - Son Dakika
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