Burkina Faso'da Amerikalı bir rahibe kaçırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Burkina Faso'da Amerikalı bir rahibe kaçırıldı

05.04.2022 20:10
Burkina Faso'da Amerikalı bir rahibe kaçırıldı

Burkina Faso'nun kuzeyinde Amerikalı bir rahibenin kaçırıldığı duyuruldu.

Burkina Faso'nun kuzeyinde Amerikalı bir rahibenin kaçırıldığı duyuruldu.

Rahibenin bağlı olduğu Kaya Piskoposluğundan yapılan yazılı açıklamada, 83 yaşındaki Rahibe Suellen Tennyson'un Sanmatenga ilçesinde görev yaptığı Yalgo Manastırı'ndan pazartesi gece kimliği belirlenemeyen kişilerce kaçırıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırganların Tennyson'u kaçırmadan önce manastırdaki odaları yağmaladığı ve manastıra ait araçlara da zarar verdiği kaydedildi.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırılar düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

YORUMLAR
500
Afganistan'da 7.000'den Fazla Muhtaç Aileye Yardım Dağıtıldı Afganistan'da 7.000'den Fazla Muhtaç Aileye Yardım Dağıtıldı Shanghai'ın Kovid-19 Test Kapasitesi Günde 4 Milyon Tüpe Ulaştı Shanghai'ın Kovid-19 Test Kapasitesi Günde 4 Milyon Tüpe Ulaştı

Burkina Faso, Pazartesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burkina Faso'da Amerikalı bir rahibe kaçırıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:06 Durakta bekleyen 19 yaşındaki kıza cinsel organını gösteren sapık tutuklandı
19:33 BM Güvenlik Konseyi'ne hitap eden Zelenski: Hukukun üstünlüğü bittiyse BM'yi kapatalım
19:30 Rus oligark Roman Abramovich'in, Göztepe'yi satın aldığı iddiası yalanlandı!
19:27 Trabzonspor'un orta sahası Bakasetas, yeni takımı Sporting ile anlaşmaya vardı
18:08 İstanbul'da konutta kullanılan suyun birim fiyatı 8,33 liraya yükseltildi!
18:07 Pendik'te 3 aylık bebeğini boş arazide terk eden anne tutuklandı
17:37 Hakan Çalhanoğlu, İsmail Kartal'ı görünce hayli şaşırmış!
17:32 Kan donduran anma töreni! Ölü rapçiyi sahneye sabitleyip dans ettiler
17:30 Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'in kazancı dudak uçuklattı
15:08 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Naci'ye yüzükleri geri veren Safiye nereye gidecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 20:17:41. #1.11#
SON DAKİKA: Burkina Faso'da Amerikalı bir rahibe kaçırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement