Burkina Faso'da Askere Pusu: 10 Ölü
30 dakika önce
Burkina Faso'nun Sourou vilayetinde sabahın erken saatlerinde kurulan pusuda 10 jandarma hayatını kaybetti.
Burkina
Faso'nun Sourou vilayetinde sabahın erken saatlerinde kurulan pusuda 10 jandarma hayatını kaybetti.
Burkina Faso Güvenlik Bakanlığı, ülkenin kuzeybatısında bulunan Sourou vilayetinde dün gece 10 jandarma askerinin kurulan pusu sonucunda hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlık sosyal medya sayfasında, "26 Aralık Çarşamba
gecesi, saat 09.00 civarında silahlı kişiler Loroni'deki bir okulda ders kitapları yaktı. Toeni Bölgesi Jandarma
Tugayı'nın devriye birimi ve Dedougou'dan gelen ilave güçler, sabaha karşı bölgeye giderken giderken bir pusuya düştü" açıklamasında bulundu. - OUAGADOUGOU
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:16 Kaynak: İHA
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