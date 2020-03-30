Burkina Faso'da askeri araç mayına çarptı: 6 ölü - Son Dakika

Burkina Faso'nun kuzeybatısında devriye gezen askeri aracın mayına çarpması sonucu meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Boucle de Mouhoun bölgesindeki Sourou vilayetinin Gomboro noktasında devriye gezen askeri araç, mayına çarptı.
Patlamada 2'si asker 6 kişi yaşamını yitirdi, 4 asker yaralandı.
Burkina Faso'nun doğusu ve kuzeyinde terör saldırıları nedeniyle 2015'ten beri istikrarsızlık yaşanıyor.
Ülkede son 4 yılda düzenlenen terör saldırılarında yaklaşık 700 kişi öldü, 270 binden fazla kişi yerinden oldu.