Burkina Faso'da askeri birliğe saldırıda en az 12 kişi öldü - Son Dakika
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Burkina Faso'da askeri birliğe saldırıda en az 12 kişi öldü

16.10.2022 22:26
Burkina Faso'da askeri birliğe saldırıda en az 12 kişi öldü

Burkina Faso'nun Namentenga eyaletinde askeri birliğe düzenlenen saldırıda 4'ü asker en az 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Burkina Faso'nun Namentenga eyaletinde askeri birliğe düzenlenen saldırıda 4'ü asker en az 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Namentenga'ya bağlı Bouroum kasabasındaki askeri birliğe silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 4'ü asker 12 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise kayboldu.

Saldırganların kimliği hakkında bilgi verilmedi.

Burkina Faso'da ordu, ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek 30 Eylül'de iktidara el koymuştu.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burkina Faso'da askeri birliğe saldırıda en az 12 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burkina Faso'da askeri birliğe saldırıda en az 12 kişi öldü - Son Dakika
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