Silah seslerinin ardından, bir grup asker Vagadugu'da bazı yolları trafiğe kapattı ve devlet televizyonunun yayınını kesti.

Burkina Faso 'da bir grup askerin başkent Vagadugu'da bazı yolları trafiğe kapattığı, devlet televizyonunun yayınını kestiği belirtildi.

Kaynak: AA

Burkina Faso, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Burkina Faso'da askeri hareketlilik yaşanıyor - Son Dakika

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