Burkina Faso'da askeri hareketlilik yaşanıyor - Son Dakika
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Burkina Faso'da askeri hareketlilik yaşanıyor

30.09.2022 10:56
Burkina Faso'da askeri hareketlilik yaşanıyor

Burkina Faso'da bir grup askerin başkent Vagadugu'da bazı yolları trafiğe kapattığı, devlet televizyonunun yayınını kestiği belirtildi.

Burkina Faso'da bir grup askerin başkent Vagadugu'da bazı yolları trafiğe kapattığı, devlet televizyonunun yayınını kestiği belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Vagadugu'da sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu.

Silah seslerinin ardından, bir grup asker Vagadugu'da bazı yolları trafiğe kapattı ve devlet televizyonunun yayınını kesti.

Burkina Faso'da 24 Ocak'ta Yarbay Paul Henry Damiba önderliğinde bir grup asker yönetime el koymuştu.

Damiba, 6 Mart'ta 25 üyeli geçiş hükümetini kurarak cumhurbaşkanı olmuştu.

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Burkina Faso'da sabah başlayan askeri hareketlilik devam ediyor Burkina Faso'da sabah başlayan askeri hareketlilik devam ediyor Son dakika haber! Dışişleri:  Burkina Faso halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz Son dakika haber! Dışişleri:  Burkina Faso halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz
Kaynak: AA

Burkina Faso, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burkina Faso'da askeri hareketlilik yaşanıyor - Son Dakika

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