Burkina Faso'da Cumhurbaşkanı Christian Kabore ikinci kez seçildi - Son Dakika

Burkina Faso'da Cumhurbaşkanı Christian Kabore ikinci kez seçildi

26.11.2020 18:45
Burkina Faso'da Cumhurbaşkanı Christian Kabore ikinci kez seçildi, System.String[]

Burkina Faso'da 22 Kasım'da yerel seçimle birlikte yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde, geçici sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, ilk turda seçimi kazandı.

Burkina Faso'da 22 Kasım'da yerel seçimle birlikte yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde, geçici sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, ilk turda seçimi kazandı.

Bağımsız Seçim Komisyonundan (CENI) yapılan açıklamada, geçici sonuçlara göre, Kabore'nin oyların yüzde 57,87'sini alarak ikinci kez seçildiği duyuruldu.

Eddie Komboigo yüzde 15,48 alarak ikinci, Zephirin Diabre de yüzde 12,46 ile yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Diabre, Kabore karşısında 2015'te de aday olmuş ve oyların yüzde 29'unu almıştı.

CENI açıklamasında, yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Burkina Faso'da 2 milyon 993 bin kişinin sandığa gittiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı koltuğu için 13 ismin yarıştığı seçimde, sonuçlara itiraz etmek isteyen adayların, dilekçelerini kesin sonuçlar açıklandıktan 15 gün içinde Anayasa Mahkemesine ulaştırması gerekiyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burkina Faso'da Cumhurbaşkanı Christian Kabore ikinci kez seçildi - Son Dakika


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