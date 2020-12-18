Burkina Faso'da Cumhurbaşkanı Christian Kabore'nin zaferi kesinleşti - Son Dakika

Burkina Faso'da Anayasa Mahkemesi, 22 Kasım'da yapılan genel seçimlerle yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, mevcut Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'nin yüzde 57,74 oyla resmen seçildiğini duyurdu.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklaya göre, Kabore, 1 milyon 640 bin oy alarak yüzde 57,74 ile 2'nci dönemine resmen seçildi.

Geçici sonuçlarda Kabore'nin oy oranı yüzde 57,87 olarak açıklanmıştı.

Kabore'nin en yakın rakipleri Eddie Komboigo oyların yüzde 15,54'ünü, Zephirin Diabre ise yüzde 12,46'sını aldı.

Cumhurbaşkanlığı için Kabore dahil 13 aday yarışa katılmıştı.

Genel seçim sonuçlarının ise haftaya açıklanması bekleniyor.