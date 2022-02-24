Burkina Faso'da darbe sonrası geçiş süreci 30 ay sürebilir - Son Dakika
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Burkina Faso'da darbe sonrası geçiş süreci 30 ay sürebilir

24.02.2022 16:13
Burkina Faso'da darbe sonrası geçiş süreci 30 ay sürebilir

Burkina Faso'da 24 Ocak'taki darbenin ardından başa geçen askeri hükümet, 30 ay yönetimde kalabilir.

Burkina Faso'da 24 Ocak'taki darbenin ardından başa geçen askeri hükümet, 30 ay yönetimde kalabilir.

Yerel basında yer alan ve cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, geçiş sürecine ilişkin teknik tavsiyelerde bulunmak üzere kurulan komisyon, konuyla ilgili hazırladığı taslak metni Cumhurbaşkanı Yarbay Paul-Henri Damiba'ya sundu.

Metinde geçiş sürecinin 30 ay sürmesi ve akabinde demokratik seçimlere gidilmesi tavsiyesi yer aldı.

Ayrıca metinde geçiş hükümetinde 51 milletvekili ve 20 bakanın görev yapması önerisinde bulunuldu.

Komisyonun tavsiyesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Damiba, 16 Şubat'ta yemin ederek resmen Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamıştı.

Burkina Faso'da darbe

Burkina Faso'da bir grup asker, 24 Ocak Pazartesi günü yönetime el koyduğunu açıklamış ve devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okunmuştu.

Kendilerine "Muhafaza ve Yenilenme İçin Vatansever Hareket (MPSR)" adını veren grubun liderinin Yarbay Damiba olduğu duyurulmuştu.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore daha sonra istifa etmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burkina Faso'da darbe sonrası geçiş süreci 30 ay sürebilir - Son Dakika


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