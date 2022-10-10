Burkina Faso'da darbe sonrasında "ulusal toplantılar" 14-15 Ekim'de düzenlenecek

Burkina Faso'da 30 Eylül'de ordunun yönetime el koymasının ardından, 14-15 Ekim'de geçiş dönemi devlet başkanı ve geçiş dönemi sözleşmesinin onaylanacağı "ulusal toplantılar" düzenlenecek.
Burkina Faso devlet televizyonu RTB'den yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, 14-15 Ekim'de sivil ve askerlerden oluşan ulusal toplantıların düzenleneceği duyuruldu.
Kararnamede, ulusal toplantılarda geçiş dönemi sözleşmesinin onaylanacağı ve geçiş dönemi devlet başkanının belirleneceği bilgisi paylaşıldı.
Geçiş dönemi sözleşmesinde yeni seçim takvimi ve seçimlerin düzenlenmesine yönelik ordunun atacağı adımların belirlenmesi bekleniyor.
Burkina Faso'da ordu, ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek 30 Eylül'de iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin Yüzbaşı İbrahim Traore olduğunu duyurmuştu.
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