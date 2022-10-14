Burkina Faso'da 30 Eylül'de ordunun yönetime el koymasının ardından geçiş dönemi devlet başkanı ve geçiş dönemi sözleşmesinin onaylanacağı "ulusal toplantılar" başladı.
Devlet televizyonu RTB'den canlı yayımlanan toplantının açılış konuşmasını Yüzbaşı İbrahim Traore adına Yüzbaşı Marcel Medah yaptı.
Medah, ülkenin 13 bölgesinden sivil ve askerlerden oluşan yaklaşık 300 delegenin katıldığı toplantıda, "Farklılıklarımızı bir kenara bırakıp barışa doğru ilerlemeliyiz." ifadesini kullandı.
Medah, iki gün sürecek ulusal toplantılarda geçiş dönemi sözleşmesinin incelenip onaylanacağı ve geçiş dönemi devlet başkanının atanacağı bilgisini paylaştı.
Geçiş dönemi sözleşmesinde yeni seçim takvimi ve seçimlerin düzenlenmesine yönelik ordunun atacağı adımların belirlenmesi bekleniyor.
Burkina Faso'da ordu, ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek 30 Eylül'de iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin Traore olduğunu duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › Burkina Faso'da darbe sonrasında 'ulusal toplantılar' başladı - Son Dakika