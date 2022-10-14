Burkina Faso 'da 30 Eylül 'de ordunun yönetime el koymasının ardından geçiş dönemi devlet başkanı ve geçiş dönemi sözleşmesinin onaylanacağı "ulusal toplantılar" başladı.

Kaynak: AA

Burkina Faso, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Burkina Faso'da darbe sonrasında 'ulusal toplantılar' başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.