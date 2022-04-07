Burkina Faso'da devrik lider Kabore 4 ay sonra serbest bırakıldı - Son Dakika
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Burkina Faso'da devrik lider Kabore 4 ay sonra serbest bırakıldı

07.04.2022 03:16
Burkina Faso'da devrik lider Kabore 4 ay sonra serbest bırakıldı

Burkina Faso'da 24 Ocak'taki darbeyle devrilen ve o tarihten bu yana asker tarafından tutulan eski Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore serbest bırakıldı.

Burkina Faso'da 24 Ocak'taki darbeyle devrilen ve o tarihten bu yana asker tarafından tutulan eski Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore serbest bırakıldı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, kendisiyle yaklaşık 3 haftadır yapılan görüşmeler sonucu eski Kabore'nin serbest bırakıldığı ve 6 Nisan itibarıyla başkent Vagadugu'daki şahsi konutuna geçtiği duyuruldu.

Başta Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) olmak üzere birçok kurum ve sivil toplum örgütü, geçiş hükümetinden Kabore'nin bir an evvel serbest bırakılmasını talep ediyordu.

Kabore, 24 Ocak'taki darbenin ardından özel güvenlikli bir konutta tutuluyordu.

Burkina Faso'da 24 Ocak'ta darbe yapan Yarbay Paul-Henri Damiba, 2 Mart'ta geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak atanmış, 3 Mart'ta da Başbakanlık görevine Albert Ouedraogo getirilmişti.

Ouedraogo, 3 yıl görev yapması planlanan 25 üyeli geçiş hükümetini 6 Mart'ta kurmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burkina Faso'da devrik lider Kabore 4 ay sonra serbest bırakıldı - Son Dakika


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