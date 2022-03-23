Burkina Faso'da düzenlenen saldırılarda 24 asker öldürüldü - Son Dakika
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Burkina Faso'da düzenlenen saldırılarda 24 asker öldürüldü

23.03.2022 10:58
Burkina Faso'da düzenlenen saldırılarda 24 asker öldürüldü

Burkina Faso'da teröristlere yönelik operasyonlar sırasında orduyu hedef alan saldırılarda 24 asker yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'da teröristlere yönelik operasyonlar sırasında orduyu hedef alan saldırılarda 24 asker yaşamını yitirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusunda terörle mücadele kapsamında 15 Şubat'tan bu yana çeşitli operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Bu operasyonlarda 20 Mart'ta Natiaboani ve Napade ilçelerinde orduyu hedef alan iki ayrı saldırı düzenlendiği kaydedildi.

İlk saldırıda 13, ikinci saldırıda 11 askerin hayatını kaybettiği, 36 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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Togo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Saldırı, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burkina Faso'da düzenlenen saldırılarda 24 asker öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burkina Faso'da düzenlenen saldırılarda 24 asker öldürüldü - Son Dakika
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