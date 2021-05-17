Burkina Faso'da düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi öldü - Son Dakika

Burkina Faso'da silahlı kişilerin saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik yetkilileri, ülkenin orta kesimindeki Palsegue köyünde korucuların bulunduğu kontrol noktasına silahlı kişilerin saldırı düzenlediğini ve 9 kişinin öldüğünü ifade etti.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin olay yerine konuşlandığını ve güvenliğin sağlandığını belirtti.

Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına sahne oluyor. Sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar nedeniyle binlerce kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kalmıştı. Bazı bölgelerde ise acil durum ilan edilmişti.