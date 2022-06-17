Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırında 10 kişi öldü - Son Dakika
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Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırında 10 kişi öldü

17.06.2022 00:12
Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırında 10 kişi öldü

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 10 kişi yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 10 kişi yaşamını yitirdi.

Burkina Faso Haber Ajansına göre, Centre-nord bölgesinin Namentenga ilçesinde kimliği belirsiz terörist gruplarca saldırı düzenlendi.

Saldırıda 6'sı gönüllü milis 10 kişi öldü. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Burkina Faso'da son dönemde güvenlik durumu giderek kötüleşiyor.

Sahel bölgesinde yer alan Seytenga ilçesine hafta sonu düzenlenen saldırıda 86 sivil yaşamını yitirmişti.

Aynı ilçeye 9 Haziran'da düzenlenen terör saldırısında 11 jandarma hayatını kaybetmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

YORUMLAR
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Togo'nun kuzeyindeki terör saldırısı engellendi Togo'nun kuzeyindeki terör saldırısı engellendi Burkina Faso'daki saldırılar nedeniyle 600 kişi Togo'ya sığındı Burkina Faso'daki saldırılar nedeniyle 600 kişi Togo'ya sığındı
Kaynak: AA

Burkina Faso, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırında 10 kişi öldü - Son Dakika

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