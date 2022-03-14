Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 15 kişi öldü - Son Dakika
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Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 15 kişi öldü

14.03.2022 19:32
Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 15 kişi öldü

Burkina Faso'da düzenlenen 2 terör saldırısında 2 sivil ve 13 jandarma hayatını kaybetti.

Burkina Faso'da düzenlenen 2 terör saldırısında 2 sivil ve 13 jandarma hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyinde yer alan Centre-Nord Bölgesi'nde bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında yola tuzaklanmış patlayıcı infilak etti.

Olayda 2 sivil yaşamını yitirirken ordu saldırının yaşandığı bölgeye bir ekip gönderdi. Jandarma ekiplerinin aracı da saldırının yaşandığı bölgeye çok yakın bir mevkide pusuya düşürüldü. Saldırıda 13 jandarma hayatını kaybetti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

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Togo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 15 kişi öldü - Son Dakika


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