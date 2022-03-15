Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 7 kişi öldü - Son Dakika
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Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 7 kişi öldü

15.03.2022 22:23
Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 7 kişi öldü

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı ve motosikletli teröristler, dün kuzeydeki Soum bölgesinde yer alan Arbinda mevkisinde su kulesine saldırı düzenledi.

Saldırıda 3 sivil ve teröristleri durdurmaya çalışan 4 korucu hayatını kaybetti.

Teröristlerin bir süredir bölgedeki su şebekesinde tahrifat yapmaya çalıştığı ve birkaç hafta önce de baz istasyonuna saldırdığı öğrenildi.

Uzmanlar, terör örgütlerinin kuzey ve doğuda stratejik kentlerde altyapı hizmetlerini kullanılmaz hale getirerek, bölge halkını izole etmeye çalıştığını belirtiyor.

Hafta sonu da ülkenin kuzeyinde yer alan Centre-Nord Bölgesi'nde bir yolcu otobüsüne düzenlenen saldırıda 2 sivil ve olay sonrası bölgeye intikal eden 13 jandarma yaşamını yitirmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

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Togo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Saldırı, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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