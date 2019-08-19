Son Dakika Haberleri: Burkina Faso'da en az 10 asker öldürüldü
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Burkina Faso'da en az 10 asker öldürüldü

33 dakika önce

Burkina Faso'nun Koutougou şehrinde bulunan askeri üsse düzenlenen saldırıda en az 10 asker hayatını kaybetti.

Burkina Faso'da en az 10 asker öldürüldü, System.String[]
Burkina Faso'nun Koutougou şehrinde bulunan askeri üsse düzenlenen saldırıda en az 10 asker hayatını kaybetti.

Burkina Faso, bir yıldır başa silahlı kuvvelerin bile başa çıkamadığı terör saldırılarına maruz kalıyor. Burkina Faso Silahlı Kuvvetleri, Koutougou şehrinde bulunan bir askeri üsse terör saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, hangi örgütün düzenlediği bilinmeyen saldırıda en az 10 asker hayatını kaybettiği kaydedildi. Açıklamada, "Bu barbarca saldırıya karşılık olarak, birçok saldırganı etkisiz hale getirmek için geniş çapta bir hava ve kara arama operasyonu başlattık" denildi. - OUAGADOUGOU
Burkina, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:05 Kaynak: İHA
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