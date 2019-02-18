Son Dakika Haberleri: Burkina Faso'da Flintlock 2019 Askeri Tatbikatı

Burkina Faso'da Flintlock 2019 Askeri Tatbikatı

28 dakika önce

Burkina Faso'da Flintlock 2019 askeri tatbikatı başladı.

Burkina Faso'da Flintlock 2019 Askeri Tatbikatı, System.String[]
Burkina Faso'da Flintlock 2019 askeri tatbikatı başladı.

ABD öncülüğünde, ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenecek Flintlock 2019 askeri tatbikatına başta Afrika olmak üzere 30'dan fazla ülke katılıyor.

Burkina-Faso Genelkurmay Başkanı Moise Minoungou, yaptığı açıklamada, Flintlock'un, ABD Özel kuvvetler Komutanlığının Afrika'da gerçekleştirdiği en önemli yıllık askeri tatbikat olduğunun altını çizdi.

Tatbikatta Cezayir, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Cape Verde, Gana, Gine, Gine-Bissau, Mali, Fas, Moritanya, Nijer, Nijerya, Senegal, Çad, Tunus, Avusturya, Belçika, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Norveç, Hollanda, Polonya, Portekiz, İspanya, İsviçre ve İngiltere yer alıyor.

Tatbikatın amacının bölge ülkelerinin terör örgütleriyle mücadele kapasitesini geliştirmek, sınırlarını korumak ve halklarının güvenliğini sağlamak olduğu belirtildi.

Fuar kapsamında askeri tatbikatlar, başkent Vagadugu, Po, Dioulasso ve Bobo kentlerinin yanı sıra Moritanya'da da yapılacak.

Flintlock 2019, 1 Mart'a kadar devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:29 Kaynak: AA

Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Burkina, Güncel
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