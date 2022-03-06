Burkina Faso'da geçiş hükümeti kuruldu - Son Dakika
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Burkina Faso'da geçiş hükümeti kuruldu

06.03.2022 15:04
Burkina Faso'da geçiş hükümeti kuruldu

Burkina Faso'da Başbakan Albert Ouedraogo, 25 üyeli geçiş hükümetini kurdu.

Burkina Faso'da Başbakan Albert Ouedraogo, 25 üyeli geçiş hükümetini kurdu.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, 22 sivil ve 3 askerin yer aldığı geçiş hükümetinde Dışişleri Bakanlığına Olivia Ragnaghnewende Rouamba, Ekonomi Bakanlığına Seglaro Abel Some ve Din İşleri Bakanlığına Issaka Sourwema atandı.

Devrik lider Christian Roch Kabore hükümetinde Savunma Bakanlığı yapmış Barthelemy Simpore'nin yeniden bu göreve getirilmesi dikkati çekti.

Burkina Faso'da darbe sonrası geçiş sürecinin 36 ay olacağı bildirilmiş ve demokratik seçimlerin bu sürenin sonunda yapılması kararlaştırılmıştı.

Cunta lideri Yarbay Paul-Henri Damiba, 2 Mart'ta geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak atanmış, 3 Mart'ta da Ouedraogo Başbakanlık görevine getirilmişti.

Burkina Faso'da darbe

Burkina Faso'da bir grup asker, 24 Ocak'ta yönetime el koyduğunu açıklamış ve devlet televizyonunda darbe bildirisi okunmuştu.

Kendilerine "Muhafaza ve Yenilenme İçin Vatansever Hareket (MPSR)" adını veren grubun liderinin Yarbay Damiba olduğu duyurulmuştu.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore daha sonra istifa etmişti.

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Kaynak: AA

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