Burkina Faso'da gönüllü milisler 14 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Burkina Faso'da gönüllü milisler 14 teröristi etkisiz hale getirdi

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da geçen ay çıkarılan yasayla teröre karşı mücadelede silah altına alınan gönüllü milislerin, kuzey merkez bölgesindeki köylere saldıran 14 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Burkina Faso'da gönüllü milisler 14 teröristi etkisiz hale getirdi, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da geçen ay çıkarılan yasayla teröre karşı mücadelede silah altına alınan gönüllü milislerin, kuzey merkez bölgesindeki köylere saldıran 14 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Ulusal haber sitesi Infowakat'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler Bourzanga kentindeki Basse, Nafo, Abra ve Tebra köylerine saldırı düzenledi.

Saldırganlara karşılık veren gönüllü milisler birliği teröristlerden 14'ünü öldürdü. Ayrıca, çatışmada 2 milis ve 2 sivil yaşamını yitirirken bir kişi de yaralandı.

Öte yandan ülkenin doğusundaki Tanwalbougou askeri noktasına dün teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda 7 terörist askerler tarafından etkisiz hale getirildi.

Milisler cuma günü de ülkenin kuzeyindeki Soum bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin Pobe Mengao beldesine yönelik saldırısında 22 teröristi öldürmüştü.

Burkina Faso'da teröre karşı mücadelede gönüllülerin silah altına alınmasını kabul eden yasa, geçen ay Ulusal Mecliste kabul edilmişti.

Ülkenin kuzey ve doğusu sık sık sivilleri hedef alan saldırılara sahne oluyor. Son 4 yılda terör örgütlerince yapılan saldırılarda yüzlerce insan hayatını kaybetti, en az 270 bin kişi evlerinden oldu.

Burkina, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:58 Kaynak: AA
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