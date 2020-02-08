Burkina Faso'da gönüllü milisler 22 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Burkina Faso'da gönüllü milisler 22 teröristi etkisiz hale getirdi

27 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da geçen ay çıkarılan yasayla teröre karşı mücadelede silah altına alınan gönüllüler birliğinin, 22 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Burkina Faso'da gönüllü milisler 22 teröristi etkisiz hale getirdi, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da geçen ay çıkarılan yasayla teröre karşı mücadelede silah altına alınan gönüllüler birliğinin, 22 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Ulusal haber sitesi Infowakat'ın haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Soum bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişiler Pobe Mengao beldesine saldırı düzenledi.

Gönüllü güvenlik birliği, kaçan saldırganlara yönelik başlattığı operasyonda Gargabouli, Debere ve Kandarfo bölgelerinde 22 teröristi öldürdü.

Teröre karşı mücadelede gönüllülerin silah altına alınmasını kabul eden yasa, geçen ay Burkina Faso Ulusal Meclisinde kabul edilmişti.

Soum'un Silgadji kasabasında önceki hafta sonu pazar yeri kimliği belirsiz kişilerce hedef alınmış, saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin kuzeyi sık sık sivilleri hedef alan saldırılara sahne oluyor. Son 4 yılda terör örgütlerince yapılan saldırılarda yüzlerce insan hayatını kaybetti, en az 270 bin kişi evlerinden oldu.

Burkina, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:06 Kaynak: AA
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