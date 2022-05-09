Burkina Faso'da hapishaneye düzenlenen saldırı sonucunda 65 mahkum serbest kaldı - Son Dakika

Burkina Faso'nun kuzeybatısında hapishaneyi basan saldırganlar, mahkumların hepsini serbest bıraktı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Nouna kentine arazi araçları ve motosikletlerle gelen kimliği belirsiz silahlı kişiler kenti çembere aldı.

Kent hapishanesine yönelen saldırganlar, güvenlik güçleriyle yaklaşık 5 saat çatıştıktan sonra hapishanenin kontrolünü ele geçirdi.

Saldırganlar, hapishanedeki 65 mahkumu serbest bıraktı.

Olayda 1 gönüllü milis yaşamını yitirirken cezaevine ait birçok araç yakıldı, ofisler kullanılamaz hale geldi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.