Son Dakika Haberleri: Burkina Faso'da havai fişeklere yasak getirildi
Son Dakika Güncel Burkina Faso'da havai fişeklere yasak getirildi - Son Dakika

Burkina Faso'da havai fişeklere yasak getirildi

6 saat önce

Son dönemde terörist saldırıların artış gösterdiği Burkina Faso'da, havai fişek kullanımının, imalatının ve satışının resmen yasaklandığı bildirildi.

Burkina Faso'da havai fişeklere yasak getirildi, System.String[]

Son dönemde terörist saldırıların artış gösterdiği Burkina Faso'da, havai fişek kullanımının, imalatının ve satışının resmen yasaklandığı bildirildi.

Ticaret, Sanayi ve El Sanatları Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin ulusal sınırlar içinde eğlence amaçlı kullanılan havai fişeklere ilişkin kapsamlı bir yasal düzenlemeye gittiği belirtildi.

Açıklamada, "Eğlence amaçlı kullanılan 3604, özellikle 36 04 10 00 00 ve 36 04 90 00 00 tarife kategorisinde yer alan havai fişeklerin imal edilmesi, satılması, kullanılması ve bulundurulması ulusal topraklarda resmen yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Getirilen yasağın bütün durumlarda bağlayıcı olduğunun ve istisnalara tabi tutulmayacağının altının çizildiği açıklamada, yasağa uymayanların cezalandırılacağı da vurgulandı.

Burkina Faso Genelkurmay Başkanlığı, 2 hafta önce ülkenin hava sahasında izinsiz uçtukları tespit edilen insansız hava araçları ya da uçakların düşman muamelesi göreceğini ve vurulacağını açıklamış, başkent Vagadugu'daki başta Fransa Büyükelçiliği olmak üzere yabancı ülkelerin temsilciliklerine buna ilişkin uyarı mektubu göndermişti.

Ülkede, 2015'ten bu yana düzenlenen terör saldırıları nedeniyle 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Burkina, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:46 Kaynak: AA
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