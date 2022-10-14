Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin 13 bölgesinden sivil ve askerlerden oluşan yaklaşık 300 delegenin katıldığı ulusal toplantıların ilk gününde, Traore geçiş dönemi devlet başkanı olarak atandı.

Burkina Faso 'da 30 Eylül 'de askeri darbeyle yönetime el koyan Yüzbaşı İbrahim Traore'nin geçiş dönemi devlet başkanı olarak atandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Burkina Faso, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Burkina Faso'da İbrahim Traore'nin geçiş dönemi devlet başkanı olarak atandığı belirtildi - Son Dakika

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