Son Dakika Haberleri: Burkina Faso'da iki ayrı 'terör saldırısı': En az 29 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika Dünya Haber

Burkina Faso'da iki ayrı 'terör saldırısı': En az 29 kişi hayatını kaybetti

6 dakika önce

Afrika kıtasının batısında bulunan Burkina Faso'da düzenlenen iki ayrı saldırıda en az 29 kişi hayatını kaybetti. Pazar günü yaşanan saldırılarda insani yardım malzemeleri taşıyan bir konvoy ve bir nakliye kamyonu hedef alındı

Burkina Faso'da iki ayrı 'terör saldırısı': En az 29 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Afrika kıtasının batısında bulunan Burkina Faso'da düzenlenen iki ayrı saldırıda en az 29 kişi hayatını kaybetti. Pazar günü yaşanan saldırılarda insani yardım malzemeleri taşıyan bir konvoy ve bir nakliye kamyonu hedef alındı.


Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Remis Fulgance Dandjinou tarafından yapılan basın açıklamasında, konvoya yapılan "terörist saldırısı" sonrasında 14 kişinin hayatını kaybettiği ve büyük oranda maddi hasarın gerçekleştiği belirtildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Burkina, Afrika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 8 Eylül 2019 Pazar (Haftalık burç yorumları)
8 milyon TL'ye satılan dünyanın en pahalı güvercinine rakip geliyor Taliban'dan ABD'ye tehdit: Amerikalılar çok daha fazla acı çekecek ABD'den Taliban'a sert uyarı: Sınırı aştınız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 09:22:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burkina Faso'da iki ayrı 'terör saldırısı': En az 29 kişi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]