Burkina Faso'da iki köye saldırı düzenlendi: 43 ölü - Son Dakika
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Burkina Faso'da iki köye saldırı düzenlendi: 43 ölü

6 saat önce

Burkina Faso'nun kuzeyinde yer alan Yatenga kentindeki iki köye düzenlenen saldırıda 43 sivil hayatını kaybetti.

Burkina Faso'da iki köye saldırı düzenlendi: 43 ölü, System.String[]

Burkina Faso'nun kuzeyinde yer alan Yatenga kentindeki iki köye düzenlenen saldırıda 43 sivil hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yatenga'daki Fulanilerin yaşadığı Dinguila ve Barga köylerine, kimliği belirsiz silahlı kişiler dün saldırı düzenledi.

Saldırıda 43 köylü öldü, 6 kişi yaralandı.

Güvenlik güçleri saldırganları yakalamak için bölgede operasyon başlattı.

Hükümet saldırıyı kınarken incelemelerde bulunmak için bölgeye iki bakan sevk etti.

Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle olağanüstü hal uygulanıyor.

Ülkede son 4 yılda terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 700'den fazla insan öldü, 270 bin kişi evinden oldu.

Burkina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 06:16 Kaynak: AA
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