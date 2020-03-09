Burkina Faso'da iki köye saldırı düzenlendi: 43 ölü

Burkina Faso'nun kuzeyinde yer alan Yatenga kentindeki iki köye düzenlenen saldırıda 43 sivil hayatını kaybetti.



Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mali sınırındaki Yatenga'da Fulanilerin yaşadığı Dinguila ve Barga köylerine, kimliği belirsiz silahlı kişiler dün (8 Mart) saldırı düzenledi.