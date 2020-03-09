Burkina Faso'da iki köye saldırı düzenlendi: 43 ölü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Burkina Faso'da iki köye saldırı düzenlendi: 43 ölü - Son Dakika Dünya

Burkina Faso'da iki köye saldırı düzenlendi: 43 ölü

6 saat önce

Burkina Faso'nun kuzeyinde yer alan Yatenga kentindeki iki köye düzenlenen saldırıda 43 sivil hayatını kaybetti

Burkina Faso'da iki köye saldırı düzenlendi: 43 ölü, System.String[]

Burkina Faso'nun kuzeyinde yer alan Yatenga kentindeki iki köye düzenlenen saldırıda 43 sivil hayatını kaybetti.


Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mali sınırındaki Yatenga'da Fulanilerin yaşadığı Dinguila ve Barga köylerine, kimliği belirsiz silahlı kişiler dün (8 Mart) saldırı düzenledi.

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Burkina, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 06:32 
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